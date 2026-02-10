Жители Алферьево ждали дорогу 5 лет, а им положили щебенку прямо в снег

Люди опасаются, что дорога уплывет по весне вместе с талыми водами. Но у дорожников есть объяснение.

Жители деревни Алферьево, что в Пролетарском округе Тулы просили построить дорогу до их населенного пункта много лет. Один проливной дождь — и деревня оставалась без транспортного сообщения.

Прокуратура проводила проверки, а потом и вовсе подала в суд на Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы в интересах жителей деревни. В суде чиновники ссылались на отсутствие бюджета, на что суд посчитал эти доводы неуместными и удовлетворил иск прокурора. Решение вступило в силу, но не было исполнено ни в 2022 году, ни в 2023, ни в 2024.

В конце 2025-го стало известно, что в сентябре с подрядчиком заключили контакт на отсыпку щебнем от деревни Теплое до Алферьево. На работы отводилось 50 дней. Но ни в сентябре, ни в октябре дорожники в деревне не появились.

В администрации Тулы тогда поясняли, что причина в погодных условиях, и подрядчик непременно сделает дорогу до конца 2025 года.

И работы стартовали. Казалось бы, в самое неподходящее для этого время — в 20-х числах января, когда уже вовсю лежал снег.

«Грунт не сняли, не сделали дренаж вдоль дороги, не положила песчаную подложку… Просто прошлись грейдером по полю, положили геотекстиль и сыпят сверху щебень. Как они будут делать отвод воды на таком болотистом участке? И будут ли вообще? Мы ждали дорогу несколько лет. И теперь понимаем, что весной она уплывет с талыми водами», — рассказала жительница деревни Марина.

Myslo направил в администрацию Тулы запрос о том, как организован контроль за подрядчиком и есть ли гарантия на его работу. И вот что нам ответили: