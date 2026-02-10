  1. Моя Слобода
Жители Алферьево ждали дорогу 5 лет, а им положили щебенку прямо в снег

Люди опасаются, что дорога уплывет по весне вместе с талыми водами. Но у дорожников есть объяснение.

Жители деревни Алферьево, что в Пролетарском округе Тулы просили построить дорогу до их населенного пункта много лет. Один проливной дождь — и деревня оставалась без транспортного сообщения.

3b8f1139-390d-4ea3-acc7-bfe3041906f3.jpeg

Прокуратура проводила проверки, а потом и вовсе подала в суд на Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации Тулы в интересах жителей деревни. В суде чиновники ссылались на отсутствие бюджета, на что суд посчитал эти доводы неуместными и удовлетворил иск прокурора. Решение вступило в силу, но не было исполнено ни в 2022 году, ни в 2023, ни в 2024.

В конце 2025-го стало известно, что в сентябре с подрядчиком заключили контакт на отсыпку щебнем от деревни Теплое до Алферьево. На работы отводилось 50 дней. Но ни в сентябре, ни в октябре дорожники в деревне не появились.

В администрации Тулы тогда поясняли, что причина в погодных условиях, и подрядчик непременно сделает дорогу до конца 2025 года. 

И работы стартовали. Казалось бы, в самое неподходящее для этого время — в 20-х числах января, когда уже вовсю лежал снег. 

«Грунт не сняли, не сделали дренаж вдоль дороги, не положила песчаную подложку… Просто прошлись грейдером по полю, положили геотекстиль и сыпят сверху щебень. Как они будут делать отвод воды на таком болотистом участке? И будут ли вообще? Мы ждали дорогу несколько лет. И теперь понимаем, что весной она уплывет с талыми водами», — рассказала жительница деревни Марина. 

Myslo направил в администрацию Тулы запрос о том, как организован контроль за подрядчиком и есть ли гарантия на его работу. И вот что нам ответили:

«В теплое время года участок проезда от д. Теплое до д. Алферьево характеризуется крайне низкой несущей способностью и повышенной влажностью, что полностью исключает возможность въезда, передвижения и работы необходимой спецтехники.

Управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы в качестве вынужденной меры принято решение о проведении ремонта данного участка щебнем после промерзания грунта.

Технология ремонта щебнем в зимний период при низких температурах допустима, но требует строгого соблюдения специальных требований, регламентированных разделом 11 СП 78.13330.2012 и другими нормативными документами. Технология уплотнения в таких условиях исключает проливку водой и ведётся сухим методом.

Работы рекомендуется организовывать по принципу «с колёс», с немедленной укладкой и уплотнением доставленного материала на подготовленный участок.

Поэтому сотрудники администрации города присутствуют на объекте и ведут постоянный контроль за выполнением работ подрядной организацией.

На данный момент выполнена расчистка участка от снега. Укладывается геотекстиль и щебеня крупной фракции с последующей трамбовкой. После этого перейдут к укладке более мелкого щебня.

Завершить работы планируют к середине февраля с учетом погоды, необходимой для соблюдения технологии.

В дальнейшем сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству продолжат мониторинг состояния отремонтированного участка проезда отд. Теплое до д. Алферьево. В случае выявления в процессе эксплуатации недочётов подрядной организации будут выданы предписания на устранение замечаний».

Какой получилась «январская дорога», жители увидят весной. 

сегодня, в 19:11
