  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области

Губернатор поручил проверить жалобы местных жителей и принять меры.

«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области
Фото правительства Тульской области.

На оперативном совещании 9 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поднял вопрос качества уборки снега возле медицинских учреждений и других социально значимых объектов.

photo_2026-02-09_14-09-55.jpg

Одной из проблемных зон стала женская консультация на улице Галкина в Туле и поликлиника в Новомосковске, где жители сообщали о скоплении снега и льда на тротуарах.

Дмитрий Миляев распорядился провести тщательную проверку аналогичных территорий в регионе и обязал глав муниципальных образований исправить ситуацию в короткие сроки.

«Даже если хорошо убрана территория учреждения здравоохранения, а на подходе можно голову свернуть, то это не норма. Коллеги, проверьте свои территории и приведите их в порядок», — отметил губернатор. 

В Тульской области проводится оценка качества уборки снега и обработки противогололедными материалами на территориях государственных и муниципальных учреждений региона. Эксперты выезжают на места и проверяют состояние дворовых территорий, детских площадок, подъездов и тротуаров.

По итогам проверок формируются отчеты, в том числе чек-листы с замечаниями и фотоматериалы, наглядно иллюстрирующие имеющиеся недостатки. Материалы отправляются руководству соответствующих ведомств и главам муниципальных образований. Нарушения должны быть устранены в течение пяти рабочих дней.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:05 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
уборка снега Дмитрий Миляев
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1216 -6
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 899 1
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 37 1371 -20
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
Жизнь Тулы и области
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
сегодня, в 09:30, 36 494 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле 14 февраля ограничат парковку на улице Каминского
В Туле 14 февраля ограничат парковку на улице Каминского

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.