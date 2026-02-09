«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области

Фото правительства Тульской области.

На оперативном совещании 9 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поднял вопрос качества уборки снега возле медицинских учреждений и других социально значимых объектов.

Одной из проблемных зон стала женская консультация на улице Галкина в Туле и поликлиника в Новомосковске, где жители сообщали о скоплении снега и льда на тротуарах.

Дмитрий Миляев распорядился провести тщательную проверку аналогичных территорий в регионе и обязал глав муниципальных образований исправить ситуацию в короткие сроки.

«Даже если хорошо убрана территория учреждения здравоохранения, а на подходе можно голову свернуть, то это не норма. Коллеги, проверьте свои территории и приведите их в порядок», — отметил губернатор.

В Тульской области проводится оценка качества уборки снега и обработки противогололедными материалами на территориях государственных и муниципальных учреждений региона. Эксперты выезжают на места и проверяют состояние дворовых территорий, детских площадок, подъездов и тротуаров.

По итогам проверок формируются отчеты, в том числе чек-листы с замечаниями и фотоматериалы, наглядно иллюстрирующие имеющиеся недостатки. Материалы отправляются руководству соответствующих ведомств и главам муниципальных образований. Нарушения должны быть устранены в течение пяти рабочих дней.