Миляев анонсировал масштабное внедрение ИИ на предприятиях и в сфере услуг Тульской области

В марте в регионе проведут заседание межведомственной комиссии по развитию и технологии внедрения искусственного интеллекта.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области 9 февраля обсудили новые сервисы для пациентов, применяемые в сфере здравоохранения.

«Все, что касается внедрения цифровых ресурсов, внедрения систем искусственного интеллекта, — серьезная задача, — подчеркнул губернатор. — Важно понять, что страна в целом в этом направлении идет и мы не исключение. И я сейчас не только про систему здравоохранения, а про все сферы».

Губернатор поручил в марте 2026 года провести заседание межведомственной комиссии по развитию и технологии внедрения искусственного интеллекта в регионе. И предложил рассмотреть, как в Тульской области будет организовано внедрение ИИ в разных сферах, в том числе и на предприятиях, и в системе оказания услуг.

Он призвал проанализировать, какие практики на сегодняшний момент и по каким направлениям сложились, и придать этой работе в Туле целенаправленный характер.