  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Миляев анонсировал масштабное внедрение ИИ на предприятиях и в сфере услуг Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Миляев анонсировал масштабное внедрение ИИ на предприятиях и в сфере услуг Тульской области

В марте в регионе проведут заседание межведомственной комиссии по развитию и технологии внедрения искусственного интеллекта.

Миляев анонсировал масштабное внедрение ИИ на предприятиях и в сфере услуг Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На оперативном совещании у губернатора Тульской области 9 февраля обсудили новые сервисы для пациентов, применяемые в сфере здравоохранения.

«Все, что касается внедрения цифровых ресурсов, внедрения систем искусственного интеллекта, — серьезная задача, — подчеркнул губернатор. — Важно понять, что страна в целом в этом направлении идет и мы не исключение. И я сейчас не только про систему здравоохранения, а про все сферы».

Губернатор поручил в марте 2026 года провести заседание межведомственной комиссии по развитию и технологии внедрения искусственного интеллекта в регионе. И предложил рассмотреть, как в Тульской области будет организовано внедрение ИИ в разных сферах, в том числе и на предприятиях, и в системе оказания услуг. 

Он призвал проанализировать, какие практики на сегодняшний момент и по каким направлениям сложились, и придать этой работе в Туле целенаправленный характер.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:30 0
Другие статьи по темам
Событие
искусственный интеллект ИИ
Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тула
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1441 -9
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 54 1819 -25
Расширение набережной: последние новости
Жизнь Тулы и области
Расширение набережной: последние новости
сегодня, в 12:00, 45 4210 5
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 1057 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Веневском районе Changan влетел на обочине в фуру
В Веневском районе Changan влетел на обочине в фуру
«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области
«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.