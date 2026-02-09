В Туле 14 февраля ограничат парковку на улице Каминского

В Туле 14 февраля на улице Каминского ограничат движение и парковку транспорта. Это связано с мероприятиями, посвящёнными Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за рубежом.

Ограничения касаются участка улицы Каминского от пересечения с улицей Ленина до улицы Демонстрации:

с 23.00 13 февраля до 12.00 14 февраля запрещена остановка и стоянка любых транспортных средств;

с 10.00 до 12.00 14 февраля ограничено движение всех видов транспорта.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании поездок.