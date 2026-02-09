  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле 14 февраля ограничат парковку на улице Каминского - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле 14 февраля ограничат парковку на улице Каминского

Все из-за праздничных мероприятий.

В Туле 14 февраля ограничат парковку на улице Каминского

В Туле 14 февраля на улице Каминского ограничат движение и парковку транспорта. Это связано с мероприятиями, посвящёнными Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за рубежом.

Ограничения касаются участка улицы Каминского от пересечения с улицей Ленина до улицы Демонстрации:

  • с 23.00 13 февраля до 12.00 14 февраля запрещена остановка и стоянка любых транспортных средств;
  • с 10.00 до 12.00 14 февраля ограничено движение всех видов транспорта.

Автомобилистов просят учитывать эти изменения при планировании поездок.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:47 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничения каминского
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1216 -6
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 900 1
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 38 1374 -20
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
Жизнь Тулы и области
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
сегодня, в 09:30, 36 495 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области
«Если на подходе можно голову свернуть, то это не норма»: Дмитрий Миляев об уборке снега в Тульской области
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах
Дмитрий Миляев поручил усилить охрану тульских школ после случаев нападений на педагогов в других регионах

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.