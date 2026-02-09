  1. Моя Слобода
14 февраля на Косой Горе введут временные ограничения движения транспорта

Это связано с проведением Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2026».

В субботу, 14 февраля, в Туле пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2026». В связи с этим вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения на улице Максима Горького:

  • С 00.00 до 16.00 полностью запрещены остановка и стоянка на участке от улицы Комсомольской до лыжного центра «Веденино».
  • С 8.00 до 16.00 будет полностью ограничено движение всех транспортных средств на этом же участке.

Ограничения на улице Дронова:

  • С 8.00 до 16.00 движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Комсомольской до улицы Лесной.

Изменения в работе общественного транспорта

  • Автобусы маршрутов № 28 и 34 в период проведения мероприятий будут следовать по измененным схемам, минуя улицу Лесную.

Организован трансфер

Для удобства участников и зрителей с 8.00 до 16.00 будет курсировать бесплатный автобус с интервалом 15 минут.

  • От ТЦ «Атак» (ул. Пушкина, 26а, корп. 1) через ул. Демешковскую и ул. Максима Горького до лыжного центра «Веденино».
  • От остановки «ДК „Косая Гора“» (ул. Максима Горького, 14) по ул. Максима Горького до лыжного центра «Веденино».

сегодня, в 13:02
