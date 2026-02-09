14 февраля на Косой Горе введут временные ограничения движения транспорта

В субботу, 14 февраля, в Туле пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2026». В связи с этим вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Ограничения на улице Максима Горького:
- С 00.00 до 16.00 полностью запрещены остановка и стоянка на участке от улицы Комсомольской до лыжного центра «Веденино».
- С 8.00 до 16.00 будет полностью ограничено движение всех транспортных средств на этом же участке.
Ограничения на улице Дронова:
- С 8.00 до 16.00 движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Комсомольской до улицы Лесной.
Изменения в работе общественного транспорта
- Автобусы маршрутов № 28 и 34 в период проведения мероприятий будут следовать по измененным схемам, минуя улицу Лесную.
Организован трансфер
Для удобства участников и зрителей с 8.00 до 16.00 будет курсировать бесплатный автобус с интервалом 15 минут.
- От ТЦ «Атак» (ул. Пушкина, 26а, корп. 1) через ул. Демешковскую и ул. Максима Горького до лыжного центра «Веденино».
- От остановки «ДК „Косая Гора“» (ул. Максима Горького, 14) по ул. Максима Горького до лыжного центра «Веденино».