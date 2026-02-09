14 февраля на Косой Горе введут временные ограничения движения транспорта

В субботу, 14 февраля, в Туле пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2026». В связи с этим вводятся временные ограничения движения и парковки транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Ограничения на улице Максима Горького:

С 00.00 до 16.00 полностью запрещены остановка и стоянка на участке от улицы Комсомольской до лыжного центра «Веденино».

С 8.00 до 16.00 будет полностью ограничено движение всех транспортных средств на этом же участке.

Ограничения на улице Дронова:

С 8.00 до 16.00 движение транспорта будет ограничено на участке от улицы Комсомольской до улицы Лесной.

Изменения в работе общественного транспорта

Автобусы маршрутов № 28 и 34 в период проведения мероприятий будут следовать по измененным схемам, минуя улицу Лесную.

Организован трансфер

Для удобства участников и зрителей с 8.00 до 16.00 будет курсировать бесплатный автобус с интервалом 15 минут.