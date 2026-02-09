  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Стартовал прием заявок на премии правительства Тульской области лучшим молодым ученым - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Стартовал прием заявок на премии правительства Тульской области лучшим молодым ученым

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Стартовал прием заявок на премии правительства Тульской области лучшим молодым ученым

9 февраля стартовал прием заявок на присуждение премий правительства Тульской области лучшим молодым ученым.

Отбор ведется в следующих номинациях:

«За прикладные разработки и их внедрение в производство» (5 премий в размере 1 млн рублей каждая);

«За достижения в исследовательской и преподавательской деятельности» (20 премий в размере 200 тыс. рублей каждая).

В этой номинации премии присуждаются по двум категориям:

«Естественные, медицинские, технические науки» (10 премий по 200 тыс. рублей каждая);

«Гуманитарные и общественные науки» (10 премий по 200 тыс. рублей каждая).


В конкурсе могут принять участие соискатели ученой степени кандидата наук/кандидаты наук до 36 лет, соискатели ученой степени доктора наук/доктора наук до 40 лет, проживающие и работающие на предприятиях обрабатывающей промышленности и (или) в вузах Тульской области. Заявки принимаются до 20 марта включительно. Документы необходимо представить в комитет Тульской области по науке и инноватике.

Подробности на сайте комитета: https://clck.ru/3RhMxV.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:42 0
Другие статьи по темам
Прочее
премии молодые ученые Тула правительство Тульской области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
Жизнь Тулы и области
Миляев подвел итоги 10 лет развития Тульской области
сегодня, в 08:21, 62 1216 -6
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 февраля: морозно и небольшой снег
сегодня, в 08:00, 40 900 1
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Жизнь Тулы и области
Тульским чиновникам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
сегодня, в 10:05, 38 1374 -20
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
Жизнь Тулы и области
Количество ДТП в Тульской области сократилось на 20,7%
сегодня, в 09:30, 36 495 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
14 февраля на Косой Горе введут временные ограничения движения транспорта
14 февраля на Косой Горе введут временные ограничения движения транспорта
«Арсенал» опубликовал расписание матчей на последнем сборе в Турции
«Арсенал» опубликовал расписание матчей на последнем сборе в Турции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.