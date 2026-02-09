Стартовал прием заявок на премии правительства Тульской области лучшим молодым ученым

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

9 февраля стартовал прием заявок на присуждение премий правительства Тульской области лучшим молодым ученым.

Отбор ведется в следующих номинациях:

«За прикладные разработки и их внедрение в производство» (5 премий в размере 1 млн рублей каждая);

«За достижения в исследовательской и преподавательской деятельности» (20 премий в размере 200 тыс. рублей каждая).

В этой номинации премии присуждаются по двум категориям:

«Естественные, медицинские, технические науки» (10 премий по 200 тыс. рублей каждая);

«Гуманитарные и общественные науки» (10 премий по 200 тыс. рублей каждая).



В конкурсе могут принять участие соискатели ученой степени кандидата наук/кандидаты наук до 36 лет, соискатели ученой степени доктора наук/доктора наук до 40 лет, проживающие и работающие на предприятиях обрабатывающей промышленности и (или) в вузах Тульской области. Заявки принимаются до 20 марта включительно. Документы необходимо представить в комитет Тульской области по науке и инноватике.

Подробности на сайте комитета: https://clck.ru/3RhMxV.