В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года

Где тулякам посмотреть, есть ли их фамилия в перечне?

Фото из архива Myslo.

В Туле завершилось формирование состава кандидатов в присяжные заседатели на ближайшие 4 года. Официальные списки, обнародованные городской администрацией, начнут действовать с 1 июня 2026 года.

Туляки, вошедшие в реестр, смогут участвовать в рассмотрении дел в качестве народных заседателей на различных уровнях: в Тульском областном суде, в гарнизонном военном суде, а также в районных судах города.

Как подчеркивают в администрации, формирование списков проводилось на принципах случайности и равенства. Основой для отбора стала единая база данных избирателей. Таким образом, жребий мог пасть практически на любого дееспособного туляка соответствующего возраста.

Ознакомиться с полным текстом официального правового акта можно на портале правовой информации Тулы. При этом всем гражданам, чьи имена включены в списки, будут направлены индивидуальные письменные уведомления.

Если в персональных данных, указанных в реестре, обнаружены неточности, их можно скорректировать. Для этого необходимо обратиться в администрацию того территориального округа, где проживает кандидат.

Посмотреть, есть ли ваша фамилия в списке, можно здесь.