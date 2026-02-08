  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года

Где тулякам посмотреть, есть ли их фамилия в перечне?

В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года
Фото из архива Myslo.

В Туле завершилось формирование состава кандидатов в присяжные заседатели на ближайшие 4 года. Официальные списки, обнародованные городской администрацией, начнут действовать с 1 июня 2026 года.

Туляки, вошедшие в реестр, смогут участвовать в рассмотрении дел в качестве народных заседателей на различных уровнях: в Тульском областном суде, в гарнизонном военном суде, а также в районных судах города.

Как подчеркивают в администрации, формирование списков проводилось на принципах случайности и равенства. Основой для отбора стала единая база данных избирателей. Таким образом, жребий мог пасть практически на любого дееспособного туляка соответствующего возраста.

Ознакомиться с полным текстом официального правового акта можно на портале правовой информации Тулы. При этом всем гражданам, чьи имена включены в списки, будут направлены индивидуальные письменные уведомления.

Если в персональных данных, указанных в реестре, обнаружены неточности, их можно скорректировать. Для этого необходимо обратиться в администрацию того территориального округа, где проживает кандидат.

Посмотреть, есть ли ваша фамилия в списке, можно здесь.

 

 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:45 −1
Другие статьи по темам
Событие
присяжные списки Тула
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
сегодня, в 09:00, 118 1668 5
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
Дежурная часть
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
сегодня, в 12:31, 64 2411 -1
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
Дежурная часть
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
сегодня, в 10:01, 43 6669 0
Вспомните ли вы 10 крылатых фраз из старых советских мультиков?
Жизнь Тулы и области
Вспомните ли вы 10 крылатых фраз из старых советских мультиков?
сегодня, в 11:30, 35 1994 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства
Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства
На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД
На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.