  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД

Видео с «неспортивным» поведением появилось в Сети.

На ул. Демонстрации водителей не смущает, что они вынуждают нарушать ПДД

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые на повороте с ул. Советской на ул. Демонстрации. На записи видно несколько авто, которые припаркованы в запрещенном месте. При этом, для их объезда приходится нарушать дорожную разметку и выезжать на полосу встречного движения.

«Тула, ул. Демонстрации. На против ТЦ «Утюг» стоят под знаками «Остановка запрещена. Снято 02.02.26, в 13:20», - прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле автоледи захотела повернуть со встречки
Дежурная часть
В Туле автоледи захотела повернуть со встречки
вчера, в 20:18, 23 2181 4
В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт
Дежурная часть
В Туле водителя «копейки» оштрафовали за опасный дрифт
вчера, в 14:20, 24 1720 1
На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам
Дежурная часть
На ул. Пузакова припаркованный автобус мешает пешеходам
6 февраля, в 20:19, 11 1832 1
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
6 февраля, в 15:31, 33 1378 3
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:59 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
сегодня, в 09:00, 118 1668 5
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
Дежурная часть
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
сегодня, в 12:31, 64 2411 -1
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
Дежурная часть
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
сегодня, в 10:01, 43 6669 0
Вспомните ли вы 10 крылатых фраз из старых советских мультиков?
Жизнь Тулы и области
Вспомните ли вы 10 крылатых фраз из старых советских мультиков?
сегодня, в 11:30, 35 1994 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года
В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года
За январь тульский отряд «ЛизаАлерт» вернул домой 30 человек
За январь тульский отряд «ЛизаАлерт» вернул домой 30 человек

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.