Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства

В январе 2026 года Советский районный суд возобновил рассмотрение дела о мошенничестве при строительстве школы в ЖК «Времена года». На скамье подсудимых — бывший заместитель начальника Управления капитального строительства Тулы Андрей Шляхтин.

С лета прошлого года рассмотрение дела откладывалось, а впоследствии и вовсе было приостановлено с формулировкой «Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением».

Фигуранту этого уголовного дела инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Преступление связано со строительством школы «Времена года». По версии следствия, грунт для выравнивания территории на объект завозился бесплатно с других площадок, однако один из подрядчиков получил из бюджета оплату за эти работы. Ущерб, причиненный городу, оценивается почти в 7 миллионов рублей.