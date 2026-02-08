  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства

Рассмотрение было приостановлено на полгода из-за болезни подсудимого.

Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства

В январе 2026 года Советский районный суд возобновил рассмотрение дела о мошенничестве при строительстве школы в ЖК «Времена года». На скамье подсудимых — бывший заместитель начальника Управления капитального строительства Тулы Андрей Шляхтин.

С лета прошлого года рассмотрение дела откладывалось, а впоследствии и вовсе было приостановлено с формулировкой  «Обвиняемый тяжело болен, что подтверждено медицинским заключением».

Фигуранту этого уголовного дела инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 ч. 1 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ).

Преступление связано со строительством школы «Времена года». По версии следствия, грунт для выравнивания территории на объект завозился бесплатно с других площадок, однако один из подрядчиков получил из бюджета оплату за эти работы. Ущерб, причиненный городу, оценивается почти в 7 миллионов рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:10 0
Другие статьи по темам
Событие
суд УКС Времена года
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 8 февраля: снежно и ветрено
сегодня, в 09:00, 118 1668 5
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
Дежурная часть
Всех участников крупной драки в «Гостином дворе» отпустили из полиции
сегодня, в 12:31, 64 2411 -1
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
Дежурная часть
По факту массовой драки в «Гостином дворе» полиция проводит проверку
сегодня, в 10:01, 43 6669 0
Вспомните ли вы 10 крылатых фраз из старых советских мультиков?
Жизнь Тулы и области
Вспомните ли вы 10 крылатых фраз из старых советских мультиков?
сегодня, в 11:30, 35 1994 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области
В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года
В Туле утвердили списки присяжных заседателей до 2030 года

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.