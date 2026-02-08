  1. Моя Слобода
новости
новости
Как в Калужских термах: бассейн с подогревом откроется в Тульской области

Купаться зимой скоро можно будет в парк-отеле «Плазма» в Донском. Бассейн обустроят при поддержке правительства региона.


Фото Алексея Пирязева и правительства Тульской области.

В 2025 году представителям туриндустрии в рамках субсидии выделили 160 млн рублей на развитие автотуризма, туристской инфраструктуры и строительство модульных домов. На днях тульский минкульт завершил серию мониторинговых визитов по реализации мер поддержки туристической отрасли региона в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Сотрудники ведомства посетили ряд объектов в Тульской области:

  • в кимовском глэмпинге «Аномалия» готова экотропа,
  • в «Плазме» (Донской) купили, установили и подготовили к запуску оборудование подогреваемого бассейна,
  • в Алексинском и Заокском районах возвели кемпинги.
q904f58v9tiuwtlkpl8uoqgfbxpj0946.jpg
Оборудование для бассейна в Донском.

Как рассказывал Myslo гендиректор парк-отеля «Плазма» Николай Дяченко, у него давно было в планах сделать круглогодичные бассейны, чтобы посетители могли купаться и зимой, как в Калужских термах. 

v6x3ysa203dpivlljfykuppvz81kfw61.jpg
Экотропа в «Аномалии».

Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» продолжит работу и в 2026 году. В правительстве сообщили: «Скоро стартует конкурсный отбор, участие в котором могут принять предприниматели, заинтересованные в разработке новых турмаршрутов, реализации проектов по созданию доступной среды, развитию инклюзивного туризма».

сегодня, в 15:24 0
Краткосрочное потепление в Центральной России сменится возвращением морозов
Краткосрочное потепление в Центральной России сменится возвращением морозов
Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства
Суд возобновил дело о мошенничестве руководителя управления капитального строительства

