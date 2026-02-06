  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов

Время операции варьируется от 40 минут до 3,5 часа.

За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов
Фото минздрава Тульской области.

В Тульской области ежегодно растет число выявляемых случаев аритмии. Современная медицина предлагает простое решение — установку миниатюрного электронного устройства, которое восстанавливает нормальный ритм сердца. Процедура малотравматична и длится от 40 минут до 3,5 часа, в зависимости от случая, рассказали в региональном минздраве. 

Например, в декабре 2025 года 75-летнему пациенту диагностировали брадикардию (замедленное сердцебиение). Врачи приняли решение имплантировать кардиостимулятор. Операция прошла успешно, и вскоре пожилой мужчина вернулся домой. Сейчас он чувствует себя намного лучше и энергичнее.

В областном кардиодиспансере в 2025 году поставили 470 стимуляторов, а за первые месяцы 2026 года специалисты проверили уже 34 имплантации.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:21 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
кардиостимуляторы
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1632 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2702 13
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 698 3
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
Жизнь Тулы и области
В Тульской области двух человек уволили за утрату доверия из-за коррупции
сегодня, в 11:45, 29 2150 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы
Сотрудник ДПС помог роженице из Тулы вовремя добраться до больницы
В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина изменится движение трамваев
В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина изменится движение трамваев

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.