За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов

Фото минздрава Тульской области.

В Тульской области ежегодно растет число выявляемых случаев аритмии. Современная медицина предлагает простое решение — установку миниатюрного электронного устройства, которое восстанавливает нормальный ритм сердца. Процедура малотравматична и длится от 40 минут до 3,5 часа, в зависимости от случая, рассказали в региональном минздраве.

Например, в декабре 2025 года 75-летнему пациенту диагностировали брадикардию (замедленное сердцебиение). Врачи приняли решение имплантировать кардиостимулятор. Операция прошла успешно, и вскоре пожилой мужчина вернулся домой. Сейчас он чувствует себя намного лучше и энергичнее.

В областном кардиодиспансере в 2025 году поставили 470 стимуляторов, а за первые месяцы 2026 года специалисты проверили уже 34 имплантации.