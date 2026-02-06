В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина изменится движение трамваев

В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина временно меняется движение трамваев из-за ремонтных работ на Орловском путепроводе.

Трамвайные пути демонтируют на участке от путепровода до поселка Менделеевского. Подробнее о том, как поедут трамваи, мы писали тут.

От остановки «Педуниверситет» до ул. Станиславского с 7.00 до 20.00 организуют челночное движение трамваев. Проезд на этом участке будет бесплатным.

«До 14 февраля организуют пешеходное сообщение между зоной выполнения работ и проезжей частью. Движение автомобилей будет осуществляться по прежней схеме в четыре полосы: две в направлении из города и две — в город», — отметили в городской администрации.

Возобновить трамвайное сообщение обещают осенью.