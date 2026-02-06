  1. Моя Слобода
В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина изменится движение трамваев

На Орловском путепроводе приступают ко второму этапу работ.

В Туле с 7 февраля на проспекте Ленина временно меняется движение трамваев из-за ремонтных работ на Орловском путепроводе.

Трамвайные пути демонтируют на участке от путепровода до поселка Менделеевского. Подробнее о том, как поедут трамваи, мы писали тут. 

От остановки «Педуниверситет» до ул. Станиславского с 7.00 до 20.00 организуют челночное движение трамваев. Проезд на этом участке будет бесплатным.

«До 14 февраля организуют пешеходное сообщение между зоной выполнения работ и проезжей частью. Движение автомобилей будет осуществляться по прежней схеме в четыре полосы: две в направлении из города и две — в город», — отметили в городской администрации. 

Возобновить трамвайное сообщение обещают осенью. 

сегодня, в 17:03 0
За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов
За год тульские медики имплантировали 470 кардиостимуляторов
Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности
Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности

