Как будет выглядеть первый в Туле фиджитал-центр

Уникальный спорткомплекс будет построен по инициативе Дмитрия Миляева.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» за счет федерального бюджета в Туле будет построен модульный комплекс для занятий функционально-цифровым (фиджитал) спортом.

Он будет расположен на территории Центрального стадиона «Арсенал». Фиджитал-центр объединит киберспорт с традиционными видами спорта. Проект включает создание двух функциональных зон:

  • Компьютерный зал с зоной игровых консолей и зоной виртуальной реальности,
  • Открытые спортивные площадки: мини-футбольное поле (40 х 20 м), площадка для стритбола (15 х 11 м) и воркаут зона.
Создание фиджитал-центров поспособствует модернизации спортивной инфраструктуры, привлечению молодежи к здоровому образу и интеграции спорта и современных технологий.

Строительно-монтажные работы стартуют в мае и должны завершиться в декабре.

сегодня, в 21:21 0
