Рядом со стадионом «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр

На разработку проектной документации потратят 2,5 млн рублей.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Председатель регионального правительства Михаил Пантелеев подписал постановление о предоставлении ГУ ТО «Управление спортивными сооружениями» субсидии на строительство фиджитал-центра.

Этот объект, объединяющий классические и цифровые виды спорта, будет расположен на территории, прилегающей к стадиону «Арсенал», вдоль ул. Агеева.

Согласно тексту документа, сумма субсидии составит 40,6 млн рублей, из которых 2,5 млн уйдут на подготовку проектной документации. Уточняется, что основные средства на строительство фиджитал-центра будут выделены из федерального бюджета.

вчера, в 18:34 0
