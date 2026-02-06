В квартире на ул. Шухова найдены тела 24-летнего парня и 20-летней девушки

Вечером в пятницу, 6 февраля, в квартире многоквартирного дома на ул. Шухова были обнаружены тела 24-летнего юноши и 20-летней девушки без признаков жизни.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Осматривается место происшествия, назначены судебные экспертизы. Отрабатывается несколько версий произошедшего.

По информации Myslo, молодая пара снимала квартиру. Парень не выходил на связь со вчерашнего дня, его мать забеспокоилась, приехала на место и позвонила владельцу жилья. Хозяин открыл дверь и обнаружил трупы.

