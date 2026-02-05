Врач Михаил Бобков расскажет тулякам об онкопатологиях

В пятницу, 6 февраля, в 13.00, в конференц-зале областного перинатального центра по адресу: ул. Вильямса, д. 1Д (5 этаж), пройдёт встреча с заведующим радиотерапевтическим отделением Тульского онкологического центра Михаилом Бобковым.

Михаил Сергеевич просто и доступно расскажет об онкозаболеваниях, а также о том, на какие сигналы организма стоит обращать внимание и почему регулярные обследования – это не прихоть, а необходимость.