Врач Михаил Бобков расскажет тулякам об онкопатологиях

Лекцию специалиста могут посетить все желающие.

В пятницу, 6 февраля, в 13.00, в конференц-зале областного перинатального центра по адресу: ул. Вильямса, д. 1Д (5 этаж), пройдёт встреча с заведующим радиотерапевтическим отделением Тульского онкологического центра Михаилом Бобковым.

Михаил Сергеевич просто и доступно расскажет об онкозаболеваниях, а также о том, на какие сигналы организма стоит обращать внимание и почему регулярные обследования – это не прихоть, а необходимость.

Задать вопросы опытному специалисту смогут все желающие. Вход на лекцию свободный.

