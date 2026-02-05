С начала года туляки более 500 раз жаловались на запах газа и неисправности газовых приборов

Зимой туляки чаще закрывают окна и форточки, стремясь сохранить дома тепло. Но полноценный воздухообмен является обязательным условием безопасной эксплуатации газового оборудования, особенно в отопительный период.

– В морозные дни увеличивается количество обращений на пульт диспетчера «104». С начала этого года в аварийную службу «Тулагоргаз» поступило 560 жалоб на запах газа и неисправности газовых приборов. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Мы просим всех ответственно относиться к эксплуатации оборудования и не игнорировать правила безопасности, – отметил главный инженер «Тулагоргаза» Алексей Емельянов.

Чтобы избежать трагических последствий, важно соблюдать простые правила:

Проверять тягу перед включением и в процессе эксплуатации газовой плиты, колонки или котла. Нужно поднести листок бумаги к вентиляции или смотровому окну выключенного газового прибора. Если лист притягивается – тяга есть, если не притягивается или отталкивается – нет.

Во время работы газовых приборов открыть окно на микропроветривание, даже в сильный мороз. Эффективный воздухообмен обеспечивается не только вытяжкой, но и постоянным притоком свежего воздуха. При его отсутствии продукты сгорания по дымоходу будут возвращаться обратно в помещение.

Не пользоваться одновременно газовой колонкой и принудительной вытяжкой.

Не использовать газовую плиту для обогрева.