С начала года туляки более 500 раз жаловались на запах газа и неисправности газовых приборов

Специалисты АО «Тулагоргаз» напоминают: в морозные дни, когда приборы работают с максимальной нагрузкой, особенно важно соблюдать правила газовой безопасности.

С начала года туляки более 500 раз жаловались на запах газа и неисправности газовых приборов
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Зимой туляки чаще закрывают окна и форточки, стремясь сохранить дома тепло. Но полноценный воздухообмен является обязательным условием безопасной эксплуатации газового оборудования, особенно в отопительный период.

– В морозные дни увеличивается количество обращений на пульт диспетчера «104». С начала этого года в аварийную службу «Тулагоргаз» поступило 560 жалоб на запах газа и неисправности газовых приборов. Это на 25% больше, чем в прошлом году. Мы просим всех ответственно относиться к эксплуатации оборудования и не игнорировать правила безопасности, – отметил главный инженер «Тулагоргаза» Алексей Емельянов.

Чтобы избежать трагических последствий, важно соблюдать простые правила:

  • Проверять тягу перед включением и в процессе эксплуатации газовой плиты, колонки или котла. Нужно поднести листок бумаги к вентиляции или смотровому окну выключенного газового прибора. Если лист притягивается – тяга есть, если не притягивается или отталкивается – нет.
  • Во время работы газовых приборов открыть окно на микропроветривание, даже в сильный мороз. Эффективный воздухообмен обеспечивается не только вытяжкой, но и постоянным притоком свежего воздуха. При его отсутствии продукты сгорания по дымоходу будут возвращаться обратно в помещение.
  • Не пользоваться одновременно газовой колонкой и принудительной вытяжкой.
  • Не использовать газовую плиту для обогрева.

При появлении запаха газа немедленно выключите газовые приборы, откройте окно и позвоните по телефону 104 или 112.

сегодня, в 19:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
АО Тулагоргаз газ правила безопасности утечка газа
Место
Тула
