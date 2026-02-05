  1. Моя Слобода
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей

В ночь с 4 на 5 февраля на ул. Пузакова состоялось межведомственное мероприятие по обеспечению эффективной работы служб по уборке и вывозу снега.

За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Фото: Минтранс Тульской области

Основной задачей рейда стала борьба с автомобилистами, которые проигнорировали требования о запрете парковки машин на месте проведения работ.

В рейде приняли участие представители областного Минтранса, сотрудники ГАИ и городского управления по благоустройству. Мешающие уборки автомобили были эвакуированы. Таких оказалось 20 штук.

До начала работ администрация Тулы проинформировала жителей о запрете парковки, а перед погрузкой машины на эвакуатор полицейские связывались с её владельцем и просили переставить «железного коня».

4 (9).jpg

— Если автомобиль стоит с нарушением, мы совместно с ГИБДД имеем право его задержать. Машина, оставленная в неположенном месте — это прямая помеха снегоуборочной технике. Соблюдайте ПДД, будьте вежливы и уважительны на дороге!» — призвал жителей начальник управления по благоустройству администрации Тулы Александр Корнейчев.

Он также подчеркнул, что за этот зимний сезон с улиц города на полигоны уже вывезено 280 тысяч кубометров снега. Для сравнения: в прошлом году за тот же период было вывезено всего 190 тысяч кубометров.

2 (8).jpg

Автовладельцам напомнили о финансовых последствиях нарушения ПДД. Штраф за неправильную паковку составляет от 1500 до 5000 рублей. Эвакуация легкового автомобиля обойдётся в 4515 рублей, грузовика — в 28640 рублей.

Один час хранения легковушки на спецплощадке стоит 79 рублей, час стоянки грузового транспорта — 194 рубля. Таким образом, без учёта стоимости простоя, мешающий уборке снега транспорт обойдётся владельцу в приличную сумму: от 6 до 33,6 тысяч рублей.

сегодня, в 18:34
Событие
рейд эвакуация автомобилей нарушение ПДД уборка снега тульская Госавтоинспекция Минтранс Тульской области
Место
Тула улица Пузакова
