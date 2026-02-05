В Тульской области продавцов оштрафовали на 6 млн рублей за нарушение маркировки

Фото из архива Myslo.

В Тульской области специалисты Роспотребнадзора проверили работу торговых точек на предмет соблюдения требований цифровой маркировки товаров.

Всего за год проверено 1264 магазина, из которых 980 допускали нарушения при продаже продуктов питания, табака, косметики и других товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Проверяющие обнаружили продажу товаров без соответствующей маркировки, недостоверную передачу сведений в систему мониторинга, торговлю товарами с истекшими сроками годности и продукцию без деклараций соответствия.

«В суды предъявлено 150 исков о прекращении противоправной деятельности в отношении неопределенного круга лиц, из которых рассмотренные 108 удовлетворены», — отметили в региональном Роспотребнадзоре.

Возбуждено 549 дел об административном правонарушении, виновных оштрафовали на 6,1 миллиона рублей.