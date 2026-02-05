Туляки определят общественные пространства для благоустройства в 2027 году

С 10 по 20 февраля жители Тулы смогут подать заявки на благоустройство общественных пространств в 2027 году. После этого все предложения вынесут на рейтинговое голосование.
Тулякам необходимо предоставить три документа:
- заявку установленного образца,
- эскизный проект благоустройства или иное визуальное изображение благоустройства общественной территории,
- согласие на обработку персональных данных.
Заявку нужно отправить на электронный адрес gorsreda@cityadm.tula.ru или принести в рабочие дни в управление по благоустройству администрации города.
Также можно направить предложения в территориальные округа администрации Тулы по следующим адресам:
- ул. Советская, 14,
- ул. Тургеневская, 67,
- ул. Марата, 162-а,
- ул. Литейная, 10,
- ул. Болдина, 50,
- ул. Вересаева, 2.
