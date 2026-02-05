  1. Моя Слобода
Туляки определят общественные пространства для благоустройства в 2027 году

Прием заявок стартует 10 февраля.

Фото пресс-службы администрации Тулы.

С 10 по 20 февраля жители Тулы смогут подать заявки на благоустройство общественных пространств в 2027 году. После этого все предложения вынесут на рейтинговое голосование.

Тулякам необходимо предоставить три документа:

  • заявку установленного образца,
  • эскизный проект благоустройства или иное визуальное изображение благоустройства общественной территории,
  • согласие на обработку персональных данных.

Заявку нужно отправить на электронный адрес gorsreda@cityadm.tula.ru или принести в рабочие дни в управление по благоустройству администрации города.

Также можно направить предложения в территориальные округа администрации Тулы по следующим адресам:

  • ул. Советская, 14,
  • ул. Тургеневская, 67,
  • ул. Марата, 162-а,
  • ул. Литейная, 10,
  • ул. Болдина, 50,
  • ул. Вересаева, 2.

Как вы думаете, какие общественные пространства нужно благоустроить? Пишите в комментариях!

сегодня, в 15:19 0
