В Щекинском районе Россельхознадзор нашел заросший сельхозучасток в 42 гектара

Компания-владелец получила предостережение.

Фото freepik.com.

В январе 2026 года специалисты управления Россельхознадзора проверили земельный участок площадью 42 гектара в Щекинском районе. Он предназначен для сельского хозяйства и принадлежит компании «Яснополянские Сады».

Проверяющие обнаружили, что земля заброшена и покрыта сорняками и кустарниками. Никаких признаков обработки земли и подготовки её к сельскохозяйственному производству обнаружено не было.

Компания получила предписание устранить нарушения и привести землю в порядок согласно требованиям закона.

сегодня, в 10:21 +1
