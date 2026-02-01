Дмитрий Миляев попал в рейтинг ярких губернаторов как «Воспитатель года»

Неожиданная, но приятная номинация по итогам 2025 года.

Фото Алексея Пирязева.

Канал о региональной политике «16 негритят» @Gubery подвел итоги года и представил топ самых ярких российских губернаторов — 2025.

В нем тульскому губернатору Дмитрию Миляеву приготовили номинацию «Воспитатель года».

«На самом деле, Дмитрия Вячеславовича можно было наградить во многих номинациях от физкультуры и спорта до социально-экономических успехов, — написали аналитики. — Но мы выбрали именно эту, отмечая уникальный проект „МИЛЯЕВ — детям“ — очень интересный и очень важный проект».

Отметим, что у созданного в сентябре 2025 года телеграм-канала «МИЛЯЕВ — детям» более 3000 подписчиков.