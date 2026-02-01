Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам

Три недели назад губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал большое интервью тульскому медиаменеджеру Илье Степанову.
Мы решили подвести итоги публикаций и выяснили — информация востребована. Общее число просмотров интервью составило 1 931 970. А просмотры видеоконтента — 1 134 720.
Мы размещали контент — анонсы, интервью и backstage — на площадках нашего холдинга:
- Myslo,
- «Тульская пресса»,
- «Московский комсомолец в Туле»,
- во всех наших телеграм-каналах,
- соцсети: VK, Дзен, RUTUBE, ОК,
- газета «Слобода» и журнал «Модный город».
Новости набрали более 500 тысяч просмотров и вышли в топ-1 в Дзен-новостях. Посты в соцсетях набрали более 270 тысяч просмотров, по данным «Медиалогии».