Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам

Так вышло, что главу региона немного обманули: рассчитывали на миллион просмотров, а получилось почти два.

Фото Алексея Пирязева.

Три недели назад губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал большое интервью тульскому медиаменеджеру Илье Степанову.

Мы решили подвести итоги публикаций и выяснили — информация востребована. Общее число просмотров интервью составило 1 931 970. А просмотры видеоконтента — 1 134 720.

Мы размещали контент — анонсы, интервью и backstage — на площадках нашего холдинга:

Myslo,

«Тульская пресса»,

«Московский комсомолец в Туле»,

во всех наших телеграм-каналах,

соцсети: VK, Дзен, RUTUBE, ОК,

газета «Слобода» и журнал «Модный город».

Новости набрали более 500 тысяч просмотров и вышли в топ-1 в Дзен-новостях. Посты в соцсетях набрали более 270 тысяч просмотров, по данным «Медиалогии».