Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам

Так вышло, что главу региона немного обманули: рассчитывали на миллион просмотров, а получилось почти два.

Новости с интервью губернатора Дмитрия Миляева бьют рекорды по просмотрам
Фото Алексея Пирязева.

Три недели назад губернатор Тульской области Дмитрий Миляев дал большое интервью тульскому медиаменеджеру Илье Степанову.

Мы решили подвести итоги публикаций и выяснили — информация востребована. Общее число просмотров интервью составило 1 931 970. А просмотры видеоконтента — 1 134 720.

1.PNG

Мы размещали контент — анонсы, интервью и backstage — на площадках нашего холдинга:

  • Myslo,
  • «Тульская пресса»,
  • «Московский комсомолец в Туле»,
  • во всех наших телеграм-каналах,
  • соцсети: VK, Дзен, RUTUBE, ОК,
  • газета «Слобода» и журнал «Модный город».

Новости набрали более 500 тысяч просмотров и вышли в топ-1 в Дзен-новостях. Посты в соцсетях набрали более 270 тысяч просмотров, по данным «Медиалогии».

 2.PNG

сегодня, в 09:25 −16
