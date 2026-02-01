  1. Моя Слобода
Весна будет ранней — тульские сурки дали прогноз

Байбаки из тульского экзотариума традиционно предсказывают, как скоро наступит весенняя погода, уже 5 лет, и они ещё ни разу не ошибались!

Фото Ирины Игнатьевой.

2 февраля ежегодно отмечается День сурка — традиционный народный праздник в США и Канаде. После выхода культового фильма с Биллом Мюрреем в главной роли традиция спрашивать у сурков о наступлении весны распространилась по всему миру, в том числе и в России.

Экскурсовод Тульского областного экзотариума Алексей Бочкарев рассказал про многолетний обычай:

Алексей Бочкарев

— Традиция пошла из Америки, из городка Панксатони. Там жил сурок по имени Панксатонский Фил, который стал метеорологом — по его поведению предсказывали наступление весны. 

Весну в Туле предсказывают сурки Сережа и Наташа. Семейная пара байбаков живет в старом экзотариуме вот уже восемь лет. Супруги любят друг друга, и у них практически не возникает конфликтов.

photo_2026-02-01_16-25-51.jpg

Чтобы предсказать весну, перед клеткой байбаков поставили праздничный завтрак — здесь и бананы, и сладкие перцы, и яблоки, и капустка. Дверь открывают и наблюдают, как скоро сурки захотят приступить к еде.

photo_2026-02-01_16-25-46.jpg
Сурок Наташа.

Наташа сразу же помчалась к угощению и принялась жевать, а вот Сережа немного замешкался и вышел не торопясь.

 

Руководитель пресс-службы Тульского областного экзотариума Елена Курлыкова рассказала, как интерпретируют поведение байбаков:

Елена Курлыкова

— Мы видим, что оба сурка вышли к еде, но Сережа немного замялся. Таким образом, можно сказать, что Наталья абсолютно уверена в ранней весне, что, кстати, необычно, ведь Наташа более труслива и не торопится выходить к людям. А вот Сережа считает, что холода вернутся, но совсем ненадолго.

Кстати, глядя на сурков, так и хочется их потискать — эти пушистые зверьки вызывают умиление! Но они совсем не так безобидны, как кажется на первый взгляд: животное может сильно укусить человека.

До весны осталось недолго, а значит, мы скоро узнаем, не обманули ли нас сурки.

сегодня, в 07:00
