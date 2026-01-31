  1. Моя Слобода
новости
новости
Индексация пособий и маткапитала: что изменится в жизни туляков с 1 февраля

Собрали законы, которые вступают в силу в феврале.

Фото Алексея Пирязева.

Так, предусмотрено повышение более 40 различных соцвыплат и компенсаций на уровне инфляции — на 5,6%.

Индексация пособий и маткапитала

Родители получат 728,9 тысячи рублей при рождении первенца и дополнительно 234,3 тысячи рублей — при появлении второго ребенка. Семьи, не использовавшие право на маткапитал при рождении первого малыша, при рождении второго получат единовременно 963,2 тысячи рублей.

Будут повышены выплаты семьям с детьми при рождении или усыновлении малышей, по уходу за ребенком до полутора лет, выплата матерям-героиням и другим категориям женщин.

Семейная ипотека

Семейные пары могут оформить только одну ипотеку на льготных условиях. Отныне оба супруга обязательно выступают созаемщиками, чтобы исключить возможные махинации.

Пенсионные надбавки 

Увеличатся социальные выплаты ветеранам, инвалидам и повысится пособие по безработице. Необходимые средства заложены в федеральном бюджете на ближайшие три года.

Возврат технически сложных товаров

Потребитель теперь может требовать вернуть стоимость покупки либо компенсировать разницу между первоначальной стоимостью и актуальной рыночной ценой аналогичного товара.

Российский Красный Крест

Он официально признан некоммерческой организацией социального назначения. Одной из основных задач организации становится забота о людях, оказавшихся в кризисных ситуациях, а также содействие развитию донорства крови.

Электроэнергетика

Законодательство об электроэнергетике дополнено новыми полномочиями правительства России. Появляется новое понятие — программа повышения надёжности энергосетей, которую будут разрабатывать региональные власти совместно с энергетическими компаниями.

Фотограф:
31 января, в 18:12 −2
Место
Тульская область
Прочее
новые законы
В ночь на 1 февраля туляки увидят огромную Снежную Луну
В ночь на 1 февраля туляки увидят огромную Снежную Луну
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта

