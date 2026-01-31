В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта

Звонить можно по телефону: 8 (919) 070-26-81.

Фото Алексея Пирязева.

После праздников резко выросло число претензий к работе общественного транспорта в Тульской области. Оказалось, что причиной неполадок стала нехватка водителей, частые поломки автобусов и тяжёлые погодные условия, рассказали в региональном минтрансе

Проблемы оперативно устраняют сами перевозчики, сейчас движение восстановлено в штатном режиме. В январе совместные рейды дорожной полиции и транспортной инспекции выявили более 20 нарушений.

Областные власти пообещали усилить контроль за качеством работы перевозчиков.

Для оперативного решения проблем с транспортом для жителей Тульской области запустили горячую линию по телефону: 8 (919) 070-26-81.