В России с 1 сентября отменят бакалавриат и магистратуру

Вузы перейдут на новую систему образования.

В России с 1 сентября отменят бакалавриат и магистратуру
Фото freepik.com.

В российских вузах грядут перемены: традиционные уровни бакалавриата и магистратуры будут упразднены, сообщают РИА Новости. Вместо них вводятся две ступени.

Базовое высшее образование: продолжительность от 4 до 6 лет, зависит от выбранной специальности.

Специализированное высшее образование: длится от 1 до 3 лет, представляет собой модернизированную версию магистратуры с различными направлениями подготовки (управленческое, профессиональное, исследовательское).

Новшество заключается в том, что выпускники любого базового курса смогут поступать на специализированные программы на бюджетных условиях, чего раньше не допускалось.

Отдельно стоит отметить, что аспирантская подготовка выделяется в отдельную категорию профессионального образования.

Переход к новой модели не произойдет мгновенно, процесс займет целый учебный год (2026/2027). Такое изменение готовилось долгое время, подчеркивает первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.

29 января, в 10:23 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
вузы магистратура бакалавр система образования
