В Тульской области с 1 февраля увеличат пособия женам защитников Отечества

Фото freepik.com.

Размер единовременного пособия женщинам, чьи мужья служат по призыву или учатся на военных специальностях, увеличился с 1 февраля и составит 45 054,23 рубля, сообщили в региональном Соцфонде.

Право на получение пособия возникает при условии, что женщина находится на сроке беременности более 180 дней, а ее супруг проходит военную службу по призыву, учится на первом курсе военного училища или служит на военной кафедре вуза.

Оформить пособие можно в онлайн-режиме через портал Госуслуг, а также в клиентской службе СФР или МФЦ.

Важно учитывать сроки подачи заявления: оно должно быть подано не позднее шести месяцев после окончания службы в армии по призыву.