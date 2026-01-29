  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области с 1 февраля увеличат пособия женам защитников Отечества - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области с 1 февраля увеличат пособия женам защитников Отечества

Размер выплаты составит 45054,23 рубля.

В Тульской области с 1 февраля увеличат пособия женам защитников Отечества
Фото freepik.com.

Размер единовременного пособия женщинам, чьи мужья служат по призыву или учатся на военных специальностях, увеличился с 1 февраля и составит 45 054,23 рубля, сообщили в региональном Соцфонде. 

Право на получение пособия возникает при условии, что женщина находится на сроке беременности более 180 дней, а ее супруг проходит военную службу по призыву, учится на первом курсе военного училища или служит на военной кафедре вуза.

Оформить пособие можно в онлайн-режиме через портал Госуслуг, а также в клиентской службе СФР или МФЦ. 

Важно учитывать сроки подачи заявления: оно должно быть подано не позднее шести месяцев после окончания службы в армии по призыву.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
29 января, в 10:02 −4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
соцфонд выплаты
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают массово жаловаться губернатору на плохую уборку снега
сегодня, в 12:16, 111 1540 -4
В Тульской области объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена ракетная опасность
сегодня, в 22:07, 64 1188 -4
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность БПЛА
сегодня, в 16:26, 57 1567 -2
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
Жизнь Тулы и области
В Тульской области запустили горячую линию для жалоб на работу общественного транспорта
сегодня, в 17:03, 38 877 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России с 1 сентября отменят бакалавриат и магистратуру
В России с 1 сентября отменят бакалавриат и магистратуру
Водитель легковушки въехал в трамвай на улице Громова в Мясново
Водитель легковушки въехал в трамвай на улице Громова в Мясново

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.