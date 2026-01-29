Руководители фирмы «ПерепелКиНы и Жоевъ» незаконно трудоустроили нелегалов: суд огласил приговор

В Кимовске двое местных жителей признаны виновными в организации незаконной миграции, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 1 апреля 2025 года один из обвиняемых разместил в интернете объявление о поиске разнорабочих для работы в ООО «ПерепелКиНы и Жоевъ». На объявление моментально откликнулся мужчина из Московской области. Он позвонил обвиняемому и заявил, что у него имеются подходящие люди, которые сейчас находятся в селе Красная Пахра.

Обвиняемый прибыл в указанный населенный пункт, где встретил граждан Туркменистана. Ни у кого из них не было регистрации на территории РФ и разрешения на работу. Тем не менее обвиняемый перевез их на территорию ООО «ПерепелКиНы и Жоевъ», чтобы они работали на фирму без заключения трудового договора.

Об этом он сообщил подельнику — гендиректору того самого ООО, который и трудоустроил нелегалов.

Приговором суда мужчинам назначены наказания в виде условного лишения свободы сроком на 5 лет со штрафом в 100 000 рублей каждому.