  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Марата водители регулярно нарушают ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На ул. Марата водители регулярно нарушают ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

На ул. Марата водители регулярно нарушают ПДД

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые сразу после поворота с ул. Епифанской на ул. Марата. На записи видно, как автомобилист нарушил правила дорожного движения.

«Обгон по встречным трамвайным путям, через пешеходный переход. Там так каждый день», — сообщил автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось
Дежурная часть
В Глушанках водитель внедорожника повернул оттуда, откуда захотелось
вчера, в 19:59, 16 1641 2
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
вчера, в 14:00, 38 2283 5
На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина сотрудники ППС нарушили ПДД
24 января, в 20:01, 44 2715 5
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД
24 января, в 14:00, 8 2040 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:55 0
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
сегодня, в 07:00, 131 1836 2
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
Жизнь Тулы и области
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
сегодня, в 09:05, 48 1551 -21
Дмитрий Миляев предложил платить перевозчикам и чиновникам 86% зарплаты: «Как возят, так и платим»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев предложил платить перевозчикам и чиновникам 86% зарплаты: «Как возят, так и платим»
сегодня, в 14:00, 39 2084 3
Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже
Дежурная часть
Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже
сегодня, в 13:33, 32 1113 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже
Минобр проверил температуру в общежитии при Тульском педколледже
Юбилейный фестиваль танцевальных искусств в Туле: определены три победителя
Юбилейный фестиваль танцевальных искусств в Туле: определены три победителя

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.