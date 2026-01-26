  1. Моя Слобода
Фонд развития промышленности одобрил в 2025 году 19 проектов на сумму 3,5 млрд рублей

На оперативном совещании у губернатора Тульской области Дмитрия Миляева подвели итоги деятельности регионального Фонда.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Фонд с 2016 года предоставляет предприятиям льготные займы на модернизацию. За это время поддержку по федеральным и региональным программам получили 129 проектов на общую сумму 24,8 млрд рублей. Совокупный объем инвестиций в эти проекты превысил 52,1 млрд рублей.

Как сообщила директор Фонда Нина Груданова, по итогам 2025 года было одобрено финансирование 19 проектов (12 региональных и 7 федеральных) на сумму более 3,5 млрд рублей. Из них 683,65 млн рублей было выделено из регионального бюджета. Проекты касаются химической отрасли, радиоэлектроники, машиностроения и металлообработки и направлены на решение задач технологического суверенитета, импортозамещения и развития кооперации. Их реализация позволит создать в регионе более 300 новых рабочих мест и привлечь в промышленность около 7 млрд рублей инвестиций.

9eczypn4vcbyiy2wsdsrcyibq7xajygz.jpg

Нина Груданова также отметила, что Фонд совместно с Региональным центром компетенций ведет работу по повышению производительности труда. В числе первых к оптимизации процессов приступили ООО «Аэрозоль Новомосковск», АО «Полема» и АО «АК „Туламашзавод“. На сегодня в проекте участвуют 85 предприятий, а на площадке „Фабрика процессов“ обучение принципам бережливого производства прошли 540 сотрудников.

Кроме того, Фонд занимается организацией производства, закупки и передачи гуманитарной помощи в зону СВО.

«В этом году планируем увеличить уровень финансирования и поддержки промышленных предприятий, а также особое внимание уделить технологическим проектам, импортозамещению, производственной кооперации и дальнейшему распространению практик бережливого производства», — подчеркнула Нина Груданова.

Губернатор Дмитрий Миляев поручил министерству экономического развития, министерству промышленности, Фонду и Корпорации развития региона держать на контроле выполнение совместных федеральных программ.

«Тульская область — регион промышленный, и наша с вами задача делать все, чтобы наши предприятия чувствовали себя максимально устойчиво», — резюмировал Дмитрий Миляев.

сегодня, в 14:59 0
