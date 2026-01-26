В тульский драмтеатр назначен новый художественный руководитель

Соответствующий приказ был подписан гендиректором Тульского академического театра драмы Олегом Михайловым 22 января.
В ближайших планах режиссера — постановка на сцене театра таких крупных спектаклей, как «Три сестры» А. П. Чехова, «Пули над Бродвеем» В.Аллена.
Зураб Нанобашвили родился 2 июня 1969 года в Тбилиси.
Окончил факультет режиссуры Тбилисского государственного института театра и кино им. Шота Руставели, курс народной артистки СССР Лили Иоселиани и Гулсунда Сихарулидзе. Стажировался в Италии у Джорджо Стрелера в PICCOLO TEATRO DI MILANO.
Опыт руководства театрами:
Главный режиссер Ивановского драматического театра (1996 — 2001).
Художественный руководитель Вологодского ордена «Знак Почета» государственного драматического театра (2001–2018 гг.).
Художественный руководитель Русского республиканского театра драмы и комедии г. Элиста (2019–2022 гг.).