В тульский драмтеатр назначен новый художественный руководитель

Им стал Зураб Нанобашвили.

Соответствующий приказ был подписан гендиректором Тульского академического театра драмы Олегом Михайловым 22 января. 

В ближайших планах режиссера — постановка на сцене театра таких крупных спектаклей, как «Три сестры» А. П. Чехова, «Пули над Бродвеем» В.Аллена.

Зураб Нанобашвили родился 2 июня 1969 года в Тбилиси.

Окончил факультет режиссуры Тбилисского государственного института театра и кино им. Шота Руставели, курс народной артистки СССР Лили Иоселиани и Гулсунда Сихарулидзе. Стажировался в Италии у Джорджо Стрелера в PICCOLO TEATRO DI MILANO.

Опыт руководства театрами:

Главный режиссер Ивановского драматического театра (1996 — 2001).

Художественный руководитель Вологодского ордена «Знак Почета» государственного драматического театра (2001–2018 гг.).

Художественный руководитель Русского республиканского театра драмы и комедии г. Элиста (2019–2022 гг.).

Прочее
назначения худрук драмтеатр Тула Зураб Нанобашвили
