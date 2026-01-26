Тулячка Софья Аржаных снялась в сериале «Время Счастливых»

Фото предоставлены пресс-службой онлайн-кинотеатров START и Okko.

«Время Счастливых» — драма о жизни одной семьи. Незадолго до развала СССР у Марины и Ивана Счастливых рождается тройня и начинается жизнь в отдельной — наконец-то своей! — квартире номер 13.

Но наивные 80-е сменяются голодными 90-ми, и настроения в семье уже не назовешь радужными. Некогда самый молодой и перспективный кандидат наук в МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, пока Марина зарабатывает на рынке.

А потом приходит 2012 год и энергия нового времени. Как начать новую жизнь, построить карьеру и, самое главное, вновь влюбить в себя жену, чьи чувства затуманились бытовыми проблемами, недомолвками и старыми обидами?

Боль от потери одного из детей все еще дает о себе знать, как и тайна смерти любовницы Ивана, Раисы, жившей по соседству. Смогут ли Счастливые снова стать счастливыми, а дочь Раисы — докопаться до правды, спустя 13 лет после смерти матери?

«Мы все делали этот проект честно. Вкладывали душу в каждый кадр. Старались сделать глубокий рассказ про семью. Рассказ про всех нас, потому что мы все что-то подобное всегда переживаем», — рассказывает режиссер проекта Илья Силаев («Сестры», «Хутор», «ИП Пирогова»).

Ивана и Марину в 90–х и в 2012-м сыграли Тихон Жизневский и Ольга Лерман, а их «молодые версии» в 80-х — Вадим Соснин и Евгения Леонова.

В сериале также сыграли Софья Аржаных («Цикады», «Подростки в космосе»), Виктория Заболотная («Инспектор Гаврилов»), Анна Завтур («Высокий сезон», «Лихие»), Екатерина Решнова («Быть»), Сергей Новосад («Я делаю шаг») и другие.