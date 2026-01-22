В Туле нашли клад монет времен Российской империи

Группа компаний «Черноземье» продолжает охранные археологические исследования культурного слоя города Тулы на улице Советской в районе цирка. Раскопки ведутся на месте, где будет строиться жилой комплекс.
Обнаруженные с начала работ находки позволяют датировать культурный слой в этой части города концом XVI — началом XX вв.
Осенью при работах на участке обнаружен клад монет XVIII–XIX веков. Он находится в небольшом круговом сосуде-кувшине из красной глины. Всего в кладе было 79 серебряных монет.
Основные номиналы монет Российской империи:
- монета полтина 1842 г.,
- монета чистого серебра 4 золотника 21 доля 1817 г.,
- монета ¾ рубля 5 золотников 1834 и 1836 гг.,
- монета 1 ½ рубля 10 золотников 1835 г.,
- монеты по 25 и 30 копеек середины XIX века,
- крестовик 1798 г. полуполтинник (Павел I),
- крестовик 1798 г. рубль (Павел I),
- рубль 300 лет дому Романовых (1613-1913),
- рубль 1796 г. (Екатерина II),
- рубль 1733 г. (Анна Иоанновна),
- рубли Николай II.
«Все монеты из серебра, преобладают монеты XIX века, хотя есть немного монет XVIII века. Клад был спрятан во время революции, судя по некоторым наблюдениям и признакам — в 1918 году. Востребован не был, хозяин, вероятно, сгинул во время гражданской войны», — рассказали археологи.
Клад пополнит нумизматические коллекции в Тульском музее.
По информации Myslo, на данный момент основной объем работ археологами на месте будущего строительства выполнен. Общая площадь исследований составила более 10 000 кв. м. В 2026-м исследователям осталось изучить небольшой участок. После этого начнется возведение жилого комплекса «Прайм Советская».