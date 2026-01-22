В Туле нашли клад монет времен Российской империи

Группа компаний «Черноземье» продолжает охранные археологические исследования культурного слоя города Тулы на улице Советской в районе цирка. Раскопки ведутся на месте, где будет строиться жилой комплекс.

Обнаруженные с начала работ находки позволяют датировать культурный слой в этой части города концом XVI — началом XX вв.

Осенью при работах на участке обнаружен клад монет XVIII–XIX веков. Он находится в небольшом круговом сосуде-кувшине из красной глины. Всего в кладе было 79 серебряных монет.

Основные номиналы монет Российской империи:

монета полтина 1842 г.,

монета чистого серебра 4 золотника 21 доля 1817 г.,

монета ¾ рубля 5 золотников 1834 и 1836 гг.,

монета 1 ½ рубля 10 золотников 1835 г.,

монеты по 25 и 30 копеек середины XIX века,

крестовик 1798 г. полуполтинник (Павел I),

крестовик 1798 г. рубль (Павел I),

рубль 300 лет дому Романовых (1613-1913),

рубль 1796 г. (Екатерина II),

рубль 1733 г. (Анна Иоанновна),

рубли Николай II.

«Все монеты из серебра, преобладают монеты XIX века, хотя есть немного монет XVIII века. Клад был спрятан во время революции, судя по некоторым наблюдениям и признакам — в 1918 году. Востребован не был, хозяин, вероятно, сгинул во время гражданской войны», — рассказали археологи.

Клад пополнит нумизматические коллекции в Тульском музее.

По информации Myslo, на данный момент основной объем работ археологами на месте будущего строительства выполнен. Общая площадь исследований составила более 10 000 кв. м. В 2026-м исследователям осталось изучить небольшой участок. После этого начнется возведение жилого комплекса «Прайм Советская».