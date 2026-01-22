  1. Моя Слобода
Туляк подал в суд на полицию и Интерпол из-за авто в розыске

Мужчина просит признать его добросовестным владельцем.

Туляк подал в суд на полицию и Интерпол из-за авто в розыске
Фото из архива Myslo.

Туляк приобрел автомобиль Hyundai Sonata 2011 года, который был привезен в Россию из Казахстана. Купив машину, мужчина зарегистрировал её на своё имя и получил госномер. Однако позже, когда захотел продать авто, выяснилось, что оно числится в международном розыске Интерпола.

Тогда туляк решил обратиться в суд. Мужчина просит признать его добросовестным владельцем. 

«Исключить автомобиль из учета разыскиваемых по каналам Интерпола транспортных средств, а также из всех автоматизированных информационно-поисковых систем ГИАЦ МВД России, ФИС ГИБДД-М и других подразделений МВД России сведений о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства»,— отметили в пресс-службе судов и УСД региона.

Дело рассмотрят в Центральном районном суде Тулы 5 февраля.

вчера, в 14:51 +1
