С 23 по 26 января под Орловским путепроводом ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтными работами.

Фото Алексея Пирязева.

С 23 по 26 января с 23.00 до 06.00 под Орловским путепроводом ограничат движение всех видов транспорта. Все из-за ремонтных работ.

Грузовики направят по второстепенным улицам, автомобилисты и автобусы поедут в объезд.