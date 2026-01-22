  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 23 по 26 января под Орловским путепроводом ограничат движение транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

С 23 по 26 января под Орловским путепроводом ограничат движение транспорта

Это связано с ремонтными работами.

С 23 по 26 января под Орловским путепроводом ограничат движение транспорта
Фото Алексея Пирязева.

С 23 по 26 января с 23.00 до 06.00 под Орловским путепроводом ограничат движение всех видов транспорта. Все из-за ремонтных работ. 

photo_2026-01-22_14-35-45.jpg

photo_2026-01-22_14-35-44.jpg

Грузовики направят по второстепенным улицам, автомобилисты и автобусы поедут в объезд.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 15:32 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Орловский путепровод ограничения
Погода в Туле 23 января: до -15 градусов и небольшие осадки
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 23 января: до -15 градусов и небольшие осадки
сегодня, в 07:00, 138 2471 3
Дмитрий Миляев рассказал о миграционной политике Тульской области
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев рассказал о миграционной политике Тульской области
сегодня, в 14:30, 67 1045 -8
Илья Беспалов рассказал, как относится к выделенкам в Туле
Жизнь Тулы и области
Илья Беспалов рассказал, как относится к выделенкам в Туле
сегодня, в 10:01, 65 2070 -11
Туляки бьют тревогу: автобусы до онкоцентра ходят редко и непредсказуемо
Жизнь Тулы и области
Туляки бьют тревогу: автобусы до онкоцентра ходят редко и непредсказуемо
сегодня, в 12:45, 54 1706 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Житель Новомосковска отвесил пощечину медику: суд огласил приговор
Житель Новомосковска отвесил пощечину медику: суд огласил приговор
В Туле нашли клад монет времен Российской империи
В Туле нашли клад монет времен Российской империи

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.