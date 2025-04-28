На Советской у цирка начался снос старого квартала под строительство элит-комплекса

erid: F7NfYUJCUneRJTikphT6; Фото Алексея Пирязева.

Скоро здесь будет возведен каскадный дом от 3 до 10 этажей.

На пересечении улиц Советской и Пионерской начала работать строительная техника. Здания, которые уже много лет не эксплуатировались, будут снесены.

Что же будет построено на одной из самых привлекательных локаций в центре города?

Мультиформатный девелопер ОСТ объявил о старте строительства на этом месте дома элит-класса. Проект под названием «Прайм Советская» не только станет новым витком в развитии премиального жилья в Туле, но и качественно преобразует центр города.

Фасад нового дома впишется в архитектурный код окружающих исторических зданий и придаст новое дыхание этой локации. Комфортной станет жизнь не только резидентов проекта, но и многих туляков и гостей города: целевое предназначение коммерческих помещений на первых этажах обеспечит улицу современными магазинами, ресторанами, кофейнями и фитнес-центром.

Строительство одобрено на Градсовете в 2022 году.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

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