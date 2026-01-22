Дмитрий Миляев рассказал о грядущих выборах в Госдуму

Глава региона ответил на вопрос, готов ли он возглавить список «Единой России» в Тульской области на выборах в Госдуму.

В интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Дмитрий Миляев рассказал о возможности возглавить список «Единой России» в Тульской области на выборах в Госдуму.

— Мы в новом году — году выборном, первом Вашем выборном цикле в Госдуму. Готовы?

— Конечно.

— Как-то Вы говорили, что очередь из желающих работать в правительстве не стоит. Очередь поработать в ГД стоит?

— Не могу сказать, что очередь. Но билетов меньше, чем желающих.

— А лично Вы были бы готовы возглавить список «Единой России» в Тульской области на выборах в Госдуму, если бы однопартийцы выдвинули и поддержали Вашу кандидатуру?

— Да, готов.

— Недавно был опубликован рейтинг полезности депутатов ГД. Весь текущий состав оказался не очень-то и полезен. Как только слухи о кандидатах развеются, предлагаю создать объединение и обсудить, что мы как жители, однопартийцы и люди с интересами служения Родине будем требовать от будущих депутатов ГД. Что скажете?

— Думаю, никто возражать не будет. Абсолютно нормально.

