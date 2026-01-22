  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев рассказал о грядущих выборах в Госдуму - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Дмитрий Миляев рассказал о грядущих выборах в Госдуму

Глава региона ответил на вопрос, готов ли он возглавить список «Единой России» в Тульской области на выборах в Госдуму.

Дмитрий Миляев рассказал о грядущих выборах в Госдуму

В интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Дмитрий Миляев рассказал о возможности возглавить список «Единой России» в Тульской области на выборах в Госдуму.

— Мы в новом году — году выборном, первом Вашем выборном цикле в Госдуму. Готовы? 

— Конечно. 

— Как-то Вы говорили, что очередь из желающих работать в правительстве не стоит. Очередь поработать в ГД стоит? 

— Не могу сказать, что очередь. Но билетов меньше, чем желающих. 

— А лично Вы были бы готовы возглавить список «Единой России» в Тульской области на выборах в Госдуму, если бы однопартийцы выдвинули и поддержали Вашу кандидатуру?

— Да, готов. 

— Недавно был опубликован рейтинг полезности депутатов ГД. Весь текущий состав оказался не очень-то и полезен. Как только слухи о кандидатах развеются, предлагаю создать объединение и обсудить, что мы как жители, однопартийцы и люди с интересами служения Родине будем требовать от будущих депутатов ГД. Что скажете? 

— Думаю, никто возражать не будет. Абсолютно нормально.

Смотрите видеоинтервью целиком по ссылке.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
22 января, в 19:00 −18
Другие статьи по темам
Прочее
Дмитрий Миляев интервью выборы в Госдуму
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 149 2304 4
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
сегодня, в 13:30, 37 667 0
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
сегодня, в 15:34, 34 910 1
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1092 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Приставы арестовали дачный участок туляка, задолжавшего налоговой почти 300 тысяч рублей
Приставы арестовали дачный участок туляка, задолжавшего налоговой почти 300 тысяч рублей
Контрольный матч между «Арсеналом» и ОФК «Белград» отменён
Контрольный матч между «Арсеналом» и ОФК «Белград» отменён

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.