Приставы арестовали дачный участок туляка, задолжавшего налоговой почти 300 тысяч рублей

После этого мужчина нашёл необходимую сумму и оплатил все просроченные налоги.

Фото: УФССП России по Тульской области

На исполнении в отделении судебных приставов Зареченского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с 30-летнего местного жителя долга по налогам на общую сумму более 290 тысяч рублей.

Мужчина не спешил выполнять свои обязательства, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику земельного участка, расположенного в Ясногорском районе.

Принятые меры побудили должника найти нужную сумму и полностью погасить долг. Исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением.