  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Приставы арестовали дачный участок туляка, задолжавшего налоговой почти 300 тысяч рублей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Приставы арестовали дачный участок туляка, задолжавшего налоговой почти 300 тысяч рублей

После этого мужчина нашёл необходимую сумму и оплатил все просроченные налоги.

Приставы арестовали дачный участок туляка, задолжавшего налоговой почти 300 тысяч рублей
Фото: УФССП России по Тульской области

На исполнении в отделении судебных приставов Зареченского района Тулы находилось исполнительное производство о взыскании с 30-летнего местного жителя долга по налогам на общую сумму более 290 тысяч рублей.

Мужчина не спешил выполнять свои обязательства, поэтому судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику земельного участка, расположенного в Ясногорском районе.

Принятые меры побудили должника найти нужную сумму и полностью погасить долг. Исполнительное производство было окончено в связи с фактическим исполнением.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
22 января, в 19:37 −3
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской области судебные приставы долг
Место
Тула
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Тула 25 января: переменная облачность и до 20 градусов мороза
сегодня, в 08:00, 149 2304 4
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
Жизнь Тулы и области
В Тульской области учатся более 74 тысяч студентов
сегодня, в 13:30, 37 667 0
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
Жизнь Тулы и области
В Алексинском районе открылся модульный дом культуры
сегодня, в 15:34, 34 910 1
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
Дежурная часть
На ул. Кауля водитель проехал между пешеходами
сегодня, в 14:00, 29 1092 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле автобус сбил зеркало Chevrolet Niva и уехал
В Туле автобус сбил зеркало Chevrolet Niva и уехал
Дмитрий Миляев рассказал о грядущих выборах в Госдуму
Дмитрий Миляев рассказал о грядущих выборах в Госдуму

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.