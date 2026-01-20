Фото союза машиностроителей России.

Тульская область вошла в топ-10 региональных отделений Союза машиностроителей России, заняв второе место по итогам 2025 года. Это достижение подчеркивает высокий уровень активности и эффективности работы тульского отделения в рамках Союза.

В течение года было проведено более 7600 мероприятий, направленных на поддержку промышленных предприятий и реализацию социальных и гуманитарных инициатив.

В отчетном периоде региональные отделения Союза машиностроителей России значительно усилили свою гуманитарную деятельность. Они оказывали адресную помощь участникам специальной военной операции в рамках проекта «Всегда Рядом», а также реализовывали программы адаптации ветеранов боевых действий. Кроме того, значительная часть задач была связана с кадровой и молодежной политикой.

«За сухими цифрами отчетов стоят конкретные дела, люди и реальная помощь. Уверен, что накопленный опыт, лучшие практики и слаженная командная работа позволят и дальше усиливать роль Союза машиностроителей России в развитии отрасли и регионов страны», — отметил вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.