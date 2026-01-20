  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область вошла в топ-10 региональных отделений Союза машиностроителей России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульская область вошла в топ-10 региональных отделений Союза машиностроителей России

Наш регион занял второе место.

Тульская область вошла в топ-10 региональных отделений Союза машиностроителей России
Фото союза машиностроителей России.

Тульская область вошла в топ-10 региональных отделений Союза машиностроителей России, заняв второе место по итогам 2025 года. Это достижение подчеркивает высокий уровень активности и эффективности работы тульского отделения в рамках Союза.

В течение года было проведено более 7600 мероприятий, направленных на поддержку промышленных предприятий и реализацию социальных и гуманитарных инициатив.

В отчетном периоде региональные отделения Союза машиностроителей России значительно усилили свою гуманитарную деятельность. Они оказывали адресную помощь участникам специальной военной операции в рамках проекта «Всегда Рядом», а также реализовывали программы адаптации ветеранов боевых действий. Кроме того, значительная часть задач была связана с кадровой и молодежной политикой. 

«За сухими цифрами отчетов стоят конкретные дела, люди и реальная помощь. Уверен, что накопленный опыт, лучшие практики и слаженная командная работа позволят и дальше усиливать роль Союза машиностроителей России в развитии отрасли и регионов страны», — отметил вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:31 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Союз машиностроителей России
Погода в Туле 20 января: небольшой снег и до 10 градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 января: небольшой снег и до 10 градусов мороза
сегодня, в 07:00, 55 881 4
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева
Жизнь Тулы и области
Новая набережная, «дорогие» мигранты и прямая линия как у президента — интервью Дмитрия Миляева
сегодня, в 07:44, 33 6682 -15
Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?
Жизнь Тулы и области
Минпросвещения установило критерии оценки поведения школьников: что ждет тульских учеников?
сегодня, в 13:22, 24 492 -1
В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды
Жизнь Тулы и области
В тульском приюте «Любимец» замерзли трубы: животные остались без горячей еды и воды
сегодня, в 09:48, 22 1306 10

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пьяная жительница Донского задушила знакомую лямкой от бюстгальтера: суд огласил приговор
Пьяная жительница Донского задушила знакомую лямкой от бюстгальтера: суд огласил приговор
Алексей Эрк передал школьникам ответные письма от участников СВО
Алексей Эрк передал школьникам ответные письма от участников СВО

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.