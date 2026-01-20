Алексей Эрк передал школьникам ответные письма от участников СВО

Ребята активно помогают бойцам – пишут письма, изготавливают блиндажные свечи, вяжут теплые вещи и собирают посылки на передовую.

Ранее ученики передали письма для участников спецоперации. Военнослужащие, которые сейчас проходят лечение в госпитале, ответили на них. Мэр вручил каждому ученику адресное послание.

Встреча прошла в школьном музее боевой славы. Экспозиция состоит из нескольких разделов: большая часть посвящена подвигу Тульского рабочего полка в годы Великой Отечественной войны, выпускникам школы – участникам локальных войн и специальной военной операции. Это письма, фотографии, личные вещи, военные трофеи. Все предметы переданы военнослужащими и их родными.

Ученики передали бойцам новые письма, открытки, пряники и игрушки, сделанные своими руками. Все посылки будут отправлены в госпиталь.

– Детские письма и открытки крайне важны для наших парней. Бойцы носят их под сердцем, перечитывают в сложных ситуациях и говорят, что эти слова придают им сил, – отметил Алексей Эрк. – Рассказал об истории одного такого письма. Девочка написала солдату о том, что ее папа тоже герой и участвует в спецоперации, вложила в письмо медальон. По воле судьбы этот конверт получил именно ее отец. Когда он был ранен в область сердца, осколок попал в медальон. Оберег сохранил бойцу жизнь!

Глава города и гости ответили на вопросы ребят. Алексей Эрк поблагодарил школьников за доброту и отзывчивость, учителей, руководство управления образования – за организацию патриотической работы и встречу.

– Очень важно помнить историю, сохранять наследие, которое нам оставило поколение победителей. Не устану повторять слова нашего легендарного ветерана – участника Великой Отечественной войны Василия Марковича Мирошниченко. Он говорит о том, что в жизни каждого человека есть две любимые женщины: мама и Родина. И если одна из них в опасности, нужно встать на ее защиту. Мы гордимся нашими парнями, которые сегодня отстаивают интересы страны! – подчеркнул Алексей Эрк.