В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж

Морозы не испугали туляков!

В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке для верующих традиционно обустроили две купели. Рядом установили пункты обогрева, где можно было переодеться и согреться после купания. 

Окунуться в купель на Крещение приходили целыми семьями! Как это было, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Галерея
показать все фотографии

Всего же в регионе было обустроено 36 мест, из них семь — на открытой воде. В крещенских купаниях приняло участие более 4000 человек. Было организовано дежурство медиков, сотрудников МЧС и полицейских. Всё обошлось без происшествий.

А вы окунались в прорубь/купель? Пишите в комментариях!

Фотограф:
сегодня, в 12:50 +1
