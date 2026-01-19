В Центральном парке Тулы прошли крещенские купания: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке для верующих традиционно обустроили две купели. Рядом установили пункты обогрева, где можно было переодеться и согреться после купания.

Окунуться в купель на Крещение приходили целыми семьями! Как это было, смотрите в нашем большом фоторепортаже.

Всего же в регионе было обустроено 36 мест, из них семь — на открытой воде. В крещенских купаниях приняло участие более 4000 человек. Было организовано дежурство медиков, сотрудников МЧС и полицейских. Всё обошлось без происшествий.

