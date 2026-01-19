  1. Моя Слобода
Пьяная драка в кафе «Три пескаря» в Кимовске: мужчина ударил посетителя бокалом по голове

В полиции проводят проверку.

Фото УМВД по Тульской области.

Инцидент произошел 14 января в кафе «Три пескаря» в Кимовске. Конфликт вспыхнул между двумя пьяными посетителями. В какой-то момент один из них, 28-летний мужчина, ударил 23-летнего оппонента бокалом по голове, отчего тот потерял сознание и упал.

Нападавший продолжал избивать соперника, пока свидетели происшествия не позвали полицию и медиков.

Дебошира задержали, а потерпевшего доставили в больницу. По факту инцидента проводится проверка. 

«В случае подтверждения вины нападавшему может грозить уголовная ответственность, окончательная квалификация деяния будет определена в соответствии с заключением медицинского учреждения», — сообщили в региональном УМВД. 

