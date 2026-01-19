  1. Моя Слобода
«Несвоевременность – вечная драма»: Дмитрий Миляев раскритиковал глав районов за незалитые катки и нехватку лыж

Вопрос готовности лыжной инфраструктуры обсуждался на еженедельном оперативном совещании.

На минувшей неделе сразу несколько обращений в адрес губернатора поступило по поводу не полной готовности инфраструктуры для зимних видов спорта. Жители Узловой просили расширить ассортимент инвентаря лыжной базы. В Алексине до сих пор не залиты хоккейные коробки, а в Одоеве — плохое качество льда.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов рассказал, что лыжная база с каждым днем становится все более популярной. В связи с повышением интереса со стороны жителей выявилась нехватка спортивного оборудования в часы пиковой загруженности.

hc4z7z4p1d6u3en09s2qa7ps2yog4tii.jpg

— В выходные и праздничные дни возникла нехватка порядка 20% инвентаря. В бюджете района на эти цели предусмотрены средства. До 1 февраля проведем закупку 30 комплектов лыж, и таким образом расширим имеющийся фонд, — рассказал Николай Терехов.

По словам главы администрации Алексина Павла Фёдорова, в городе должно быть предусмотрено четыре катка. Полностью готов лед в мкрн Горушки у спортивного комплекса «Возрождение».

— В мкрн Сельхозтехника каток был залит в субботу, но из-за сильного мороза особо не было желающих кататься. В мкрн Бор в ФОКе «Победа» каток зальем до 23 января. К этой же дате будет готова хоккейная коробка в мкрн Шахтерский, — пояснил Павел Фёдоров.

Губернатор возмутился отсутствием контроля со стороны минспорта региона.

7y692596o39cq8iiuwbnny8hsavt4chi.jpg

— Несмотря на установившиеся еще три недели назад морозы, работы до сих пор не выполнены. Это какая-то странная история. Зима уже скоро кончится, а один комплекты лыж купит только к 1 февраля, другой катки всё заливает. Несвоевременность — вечная драма, — добавил Дмитрий Миляев.

Глава администрации Одоевского района Вадим Волков доложил, что каток залит 16 января. Он пояснил, что причиной несвоевременной подготовки льда стали снегопады — из-за погодных условий было неудобно выполнять эти работы.

— Неудобно штаны через голову надевать и зонт в кармане раскрывать. Каждый год катки заливаете, и все время с ними случается какая-то невозможная трудность. Смешные вопросы, о которых приходится разговаривать, — добавил губернатор.

Министр спорта Тульской области Михаил Трунов сообщил, что в регионе будет залито 75 хоккейных коробок, 67 из них уже готовы, 8 будет залито до конца недели.

cqhk2goz60mbpmrt95zv36d29a1cemme.jpg

— Больше половины зимы прошло, а у них 8 катков не залито до сих пор! — возмутился глава региона.

Дмитрий Миляев поручил Михаилу Трунову взять на контроль ситуацию с инфраструктурой для зимних видов спорта и обеспечить их своевременную доступность для жителей.

вчера, в 18:32 −3
