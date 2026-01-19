Губернатор держит на контроле повышение надежности электроснабжения Тульской области

На оперативном совещании в правительстве обсудили мероприятия, которые реализует компания «Тулэнерго».

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что вопрос надежного и бесперебойного электроснабжения всегда наиболее остро беспокоит жителей региона.

Директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» Максим Шитиков доложил о выполнении производственной программы «Тулэнерго».

Общая протяженность электрической сети в Тульской области — почти 34 тыс. км. По итогам 2025 года количество аварийных отключений в сети снизилось на 19% по сравнению с 2024-м. Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей также уменьшилась на 45%.

Аварийность снизилась во всех районах Тульской области. Это стало результатом выполнения производственной программы.

Она состоит из инвестиционной программы и программы технического обслуживания и ремонта.

По программе технического обслуживания и ремонта мероприятия выполнены во всех районах и включают в себя капитальный/текущий ремонт и эксплуатацию оборудования, в том числе его подготовку к зимнему максимуму нагрузки.

За счет инвестпрограммы выполняются работы по реконструкции и новому строительству, технологическому присоединению потребителей, техническое обеспечение деятельности филиала, в том числе формирование аварийного запаса. В 2025 году мероприятия инвестиционной программы реализованы в 18 районах. Для разработки производственной программы проводится анализ технического состояния оборудования, аварийности и обращений жителей на каждом элементе сети.

В 2025 году реализованы три целевые программы повышения надёжности. Продолжались работы в Заокском и Ясногорском районах, по поручению Дмитрия Миляева начата реализация мероприятий в Большой Туле. В этом году работы по повышению надежности электроснабжения в Заокском, Ясногорском и Ленинском районах будут продолжены.

Дополнительно до 1 марта разработают мероприятия для улучшения качества электроснабжения в Малевке и Харино.

В этом году также запланировано начало реализации программы повышения надежности в Новомосковском РЭС. Разработаны мероприятия, которые помогут снизить аварийность в Новомосковске, Узловой, Донском и п. Грицовский.

По результатам реализации мероприятий этого года будет сформирована программа до 2030 года.

В рамках производственной программы в прошлом году выполнено работ больше, чем в 2024 году. Тенденция увеличения работ будет сохранена и в 2026 году.

Так, в 2026 году планируется приобретение дополнительных 19 резервных источников электроэнергии.

Максим Шитиков рассказал о привлечении новых кадров на «Тулэнерго». В прошлом году к организации присоединилось 50 человек производственного персонала. Постоянно работает 60 собственных бригад, при круглосуточной работе одномоментно выходит до 71 бригады и 78 единиц техники.

Для оперативного информационного обмена с гражданами действует номер контакт-центра 8-800-220-0-220, также «Россети» разработали мобильное приложение «Есть свет».

Максим Шитиков поблагодарил Дмитрия Миляева за поддержку и помощь, конструктивный диалог по ключевым направлениям.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина доложила о проведенном анализе причин отключений электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях. Внесены изменения в планы «Тулэнерго» на этот год. Сети Плавского, Ленинского и Киреевского РЭС, а также Новомосковска будут включены в производственные программы 2026 года. Также Наталья Аникина определила основные направления производственных программ на 2026 год. По ее словам, реализованная многолетняя программа повышения надежности в Заокском и Ясногорском районах показала свою эффективность. Кроме того, будет разработана программа модернизации электроснабжения Плавского района.

Дмитрий Миляев поручил Максиму Шитикову вместе с Натальей Аникиной и министерством энергетики Тульской области до 1 марта обсудить с главами администраций наиболее проблемные населенные пункты для последующей корректировки программы, в том числе с учетом обращений жителей и аварийности. Губернатор подчеркнул, необходимо предотвращать появление длительных отключений и стабилизировать ситуацию с электроснабжением.

«Всякий раз мы „догоняем“ сложившуюся ситуацию из фактически сложившихся обстоятельств. Давайте попробуем построить эту работу на опережение: устраним имеющиеся недостатки, спланируем действия с четким ожидаемым эффектом. Важно продолжить системный мониторинг исполнения филиалом „Тулэнерго“ программных мероприятий, а также контролировать внесение изменений в инвестиционную программу и программу технического обслуживания и ремонта по предложениям глав администраций муниципалитетов», — сказал губернатор.

На совещании обсудили автоматизацию процесса обмена информацией об аварийных отключениях между ЕДДС и ресурсоснабжающими организациями. Ранее такое поручение Дмитрий Миляев давал своему заместителю Ярославу Ракову.

Губернатор отметил, что проводимую работу необходимо довести до конца, единство данных необходимо для оперативности и правильности принимаемых решений по ликвидации отключений ресурса, а также коммуникации с жителями.