Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С

В воскресенье, 18 января, в Тульской области будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха -17…-12°С. Атмосферное давление 765-770 мм рт. ст.
Атмосферное давление повышенное.
