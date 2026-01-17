  1. Моя Слобода
Ефремовские спасатели километр несли по лесу подростка, пострадавшего при катании на «ватрушке»

У парня диагностированы травмы различной степени тяжести, он госпитализирован.

Кадр из видео ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 17 января на номер телефона вызова экстренных служб «112» позвонила жительница Ефремовского района. Женщина сообщила, что в овраге рядом с д. Богово двое ребят катались на «ватрушке». При съезде с горки 17-летний подросток врезался в дерево и получил травмы.

В это время неподалёку оказались огнеборцы из 29-й пожарно-спасательной части – они возвращались с вызова и немедленно поспешили на выручку. Выяснилось, что из-за полученных травм парню требуется госпитализация, но самостоятельно передвигаться он не может.

До машины скорой помощи предстояло преодолеть по лесу около километра. Спасатели погрузили пострадавшего на жесткий спинальный щит и укрыли своими боёвками, чтобы он не замёрз. Мальчик был благополучно доставлен в лечебное учреждение.

Региональное ГУ МЧС России напоминает: «ватрушки» способны развивать большую скорость и закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Они абсолютно неуправляемы и не оборудованы тормозным устройством.

Поэтому использовать их можно только на специально подготовленных трассах. Перед спуском с горки нужно проверять, чтобы на пути не было других катающихся. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга.

вчера, в 09:45 +4
