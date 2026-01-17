  1. Моя Слобода
Стало известно, какие новые участки набережной Упы спроектируют в первую очередь

В интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Дмитрий Миляев рассказал, когда появится проект продолжения набережной вдоль Упы.

В интервью медиаменеджеру Илье Степанову губернатор Дмитрий Миляев рассказал, когда начнется работа над проектом продолжения набережной вдоль Упы.

— Общая протяженность участка составляет порядка 17 километров. Мы на сегодняшний момент времени работаем над концепцией набережной. В этом году же приступим к проектированию. Скорее всего будем начинать с центра города: Музей оружия, Макси, и дальше двигаться вправо-влево. Проектировать будем этапами по той простой причине, что проект достаточно большой, — рассказал глава региона.

По мнению губернатора, продолжение набережной — это не только важно для жителей. Реализация этого проекта позволит повысить туристическую привлекательность Тулы.

— С моей точки зрения, проект, безусловно, нужный и назрел сам по себе. Потому что Казанская набережная была построена восемь лет назад, но уже пора по-новому раскручивать историю, связанную с туризмом. Да, у нас активно работают музеи, учреждения культуры, богатый событийный календарь, достаточно красивый центр города. Но на этом нельзя останавливаться. Должны появляться новые объекты, которые будут интересны в том числе и туристам. 

Полную версию интервью смотрите на сайте Myslo совсем скоро.

Фотограф:
17 января, в 16:11 −2
