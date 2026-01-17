«Бешеный» ВАЗ встретили на Восточном обводе в Туле

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые на Восточном обводе. На записи видно, как BMW и отечественная «четверка» буквально выскочили перед автомобилем с видеорегистратором, чтобы не стоять в очереди на светофоре. Оба создали потенциально аварийную ситуацию.

«Если действия первого можно хоть как-то оправдать и понять (с бо-о-о-льшой натяжкой), то ко второму есть серьёзные вопросы... Восточный обвод, поворот на Лемана Про», - прокомментировал автор видео.

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

