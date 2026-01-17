  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Физик, обнаруживший опасное излучение в Веневе, проверил, пришел ли в норму радиационный фон - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Физик, обнаруживший опасное излучение в Веневе, проверил, пришел ли в норму радиационный фон

Экоактивист проверил радиационный фон в городе.

Физик, обнаруживший опасное излучение в Веневе, проверил, пришел ли в норму радиационный фон

Инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский приехал сегодня в Венев, чтобы убедиться, что после вывоза из Старого парка опасного объекта радиационный фон пришел в норму.

Напомним, инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский, обнаруживший источник излучения 8 января, поделился с Myslo своими предположениями о том, что за предмет оказался в Старом парке Венева. Подробнее об этом — тут

14 января в Старом парке Венева был извлечен из земли источник ионизирующего излучения. Работу провели специалисты ФГУП «Радон». Предприятие забрало предмет для дальнейшей утилизации. 

Что именно было источником излучения, на данный момент не сообщается. Металлический предмет, вероятно, пролежал в земле не менее 10 лет. За это время его корпус разъела ржавчина. 

 

 

 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
17 января, в 17:07 +5
Другие статьи по темам
Событие
радиация
Место
Венев
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
Жизнь Тулы и области
Подорожавший проезд, гигантские сосульки и фоторобот убийцы врача: топ новостей недели на Myslo
вчера, в 18:25, 42 1045 0
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
Жизнь Тулы и области
Погода 18 января: в Туле без осадков и до -17°С
вчера, в 09:00, 215 3101 2
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
Дежурная часть
На Новомосковском шоссе китайский кроссовер столкнулся с Subaru
вчера, в 14:30, 20 1720 -1
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
Дежурная часть
На ул. Вильямса встретили «загадочного» водителя
вчера, в 19:59, 21 1042 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Неубранный снег и огромные сосульки: жители Торхово пожаловались на состояние дорог и медпункта
Неубранный снег и огромные сосульки: жители Торхово пожаловались на состояние дорог и медпункта
Стало известно, какие новые участки набережной Упы спроектируют в первую очередь
Стало известно, какие новые участки набережной Упы спроектируют в первую очередь

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.