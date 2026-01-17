Физик, обнаруживший опасное излучение в Веневе, проверил, пришел ли в норму радиационный фон

Инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский приехал сегодня в Венев, чтобы убедиться, что после вывоза из Старого парка опасного объекта радиационный фон пришел в норму.

Напомним, инженер-физик из Московской области Андрей Ожаровский, обнаруживший источник излучения 8 января, поделился с Myslo своими предположениями о том, что за предмет оказался в Старом парке Венева. Подробнее об этом — тут.

14 января в Старом парке Венева был извлечен из земли источник ионизирующего излучения. Работу провели специалисты ФГУП «Радон». Предприятие забрало предмет для дальнейшей утилизации.

Что именно было источником излучения, на данный момент не сообщается. Металлический предмет, вероятно, пролежал в земле не менее 10 лет. За это время его корпус разъела ржавчина.